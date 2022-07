Covid: 4.187 nuovi contagi, calo dei ricoverati

Altri 4.187 nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna su 20.835 tamponi, mentre nelle ultime 24 ore si registra un calo dei ricoverati. I pazienti nelle terapie intensive sono 45 (-3), negli altri reparti Covid sono 1.777 (-27). I casi attivi salgono a 75.047 (+4.164), il 97,6% in isolamento a casa. Si contano infine altri 23 morti, alcuni dei giorni scorsi, dai 64 ai 97 anni.

Il bollettino di oggi, spiega la Regione, non ha acquisito i dati delle Ausl di Piacenza e Parma e per Reggio Emilia la trasmissione è stata parziale. Non è inoltre disponibile il dato dei guariti. (ANSA).