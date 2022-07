Lepida, servizi digitali di nuovo attivi in regione

Nel corso del pomeriggio del 26 luglio 2022 tre distinti incidenti hanno provocato ripercussioni sulla disponibilità dei servizi o comunque significativi rallentamenti dei servizi erogati dai Data Center dell'Emilia-Romagna. Lo riferisce Lepida, che gestisce i servizi, spiegando che ora i servizi digitali sono di nuovo operativi in tutta la regione Il primo incidente con il tranciamento dei cavi di fibra ottica ed elettrici da parte di una ruspa verificatosi intorno alle 14 e 30 nella zona del Tecnopolo di Bologna ha determinato una prolungata interruzione dei collegamenti su cui è stato prontamente effettuato un complesso intervento di ripristino che si è concluso alle 18 e 30 con un progressivo ritorno alla disponibilità dei servizi. Contestualmente due altri incidenti hanno provocato un'interruzione dell'infrastruttura in fibra ottica in due altre tratte della regione e in particolare in Emilia, con conseguenze su tutta l'Emilia Ovest, e nell'area Ferrarese.

I tre incidenti che hanno interessato l'infrastruttura di dorsale di fibra ottica hanno determinato rallentamenti e in alcuni casi indisponibilità dei servizi in particolare sui Data Center di Parma e Ferrara. (ANSA).