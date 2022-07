Lavora sul tetto al caldo, impresario edile 67enne muore

Il titolare di un'azienda edile, il 67enne Claudio Mantovani, ha perso la vita per un malore - ieri, intorno alle 11.20 a San Donnino nel Modenese - mentre si trovata sul tetto di una villetta dove i suoi dipendenti stavano svolgendo dei lavori. Era lì probabilmente per osservare l'evoluzione dell'intervento ed aiutare gli operai. In quel momento la temperatura era attorno ai 37 gradi e non si può escludere che l'uomo sia deceduto proprio a causa del caldo estremo, anche se sono stati immediatamente avviati accertamenti per capire le esatte cause del decesso.

Mantovani, come riporta la stampa locale, improvvisamente si è accasciato, davanti ai colleghi di lavoro, senza più riprendersi. Inutile il tempestivo intervento dei sanitari del 118, chiamati dai lavoratori che hanno assistito alla dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e il personale dell'Ausl. Nei giorni scorsi, la Filca-Cisl Emilia Centrale aveva chiesto che le imprese edili cambino l'orario di lavoro per evitare le ore più calde.. (ANSA).