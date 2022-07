Cinema: Arena Puccini, 13mila spettatori da metà giugno

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - Dall'inaugurazione del 16 giugno l'arena Puccini, storico cinema all'aperto di via Serlio a Bologna gestito da Cineteca e Ibc Movie, ha superato le 13mila presenze. La programmazione continua fino al 9 settembre con il meglio dell'ultima stagione, quattro anteprime e un evento speciale, l'8 settembre, in compagnia di Pif. Nei 54 giorni di programmazione la media è stata di 242 persone a serata, con un aumento complessivo di pubblico di oltre il 20% rispetto alla scorsa stagione, pari a più di 2.200 persone. Quasi da tutto esaurito la serata inaugurale, con 964 spettatori per la proiezione di 'Ennio' di Giuseppe Tornatore, preceduta dall'omaggio musicale dell'orchestra del Conservatorio di Bologna diretta dal maestro Aurelio Zarrelli. "Non possiamo che essere soddisfatti, anche quest'anno l'Arena Puccini si conferma una delle arene più frequentate d'Italia - dice il curatore, Andrea Morini, della Cineteca - Il pubblico ci sta premiando con numeri straordinari, dimostrando ancora una volta il suo interesse verso il cinema di qualità". Quattro le anteprime organizzate in collaborazione con le case di distribuzione. Si inizia il 12 agosto con 'La notte del 12' , thriller d'autore firmato da Dominik Moll e incentrato sulle indagini su un femminicidio in una città di provincia. Lunedì 22 è la volta del film drammatico 'Un'ombra sulla verità' del regista francese Philippe Le Guay, mentre il 23 c'è 'Crimes of the future', il nuovo sci-fi movie di David Cronenberg in concorso all'ultimo Festival di Cannes (vietato ai minori di 14 anni). Infine, il 26, versione originale con sottotitoli di 'Maigret' di Patrice Leconte, con Gérard Depardieu. (ANSA).