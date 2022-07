A Rimini lo spettacolo su Peter Pan di Monica Maimone

(ANSA) - RIMINI, 26 LUG - Dopo avere diretto nel 2021 'Il maestro che camminava su pezzi di cielo', l'evento inaugurale del Museo Fellini, Monica Maimone torna a Rimini con la prima internazionale del suo nuovo spettacolo, 'Peter Pan nei giardini di Kensington', un racconto per immagini con la compagnia Festi Group. Prodotto da Studio Festi, con video scenografie di Matthias Schnabell e di Edoardo Maimone, lo spettacolo è tratto dall'omonimo testo di J. M. Barrie che ha dato vita al mito di Peter Pan e dell'eterna giovinezza attraverso l'archetipo del giardino come salvezza in grado di poter compensare la frenetica vita di città.

Da fine luglio a metà agosto, il venerdì e il sabato, piazza Malatesta si trasformerà nei giardini di Kensington che, dopo la chiusura, diventano un luogo sovrannaturale dove tutto può succedere. Gli elementi presenti nella piazza (il Castello, la vasca d'acqua) entreranno a far parte della scenografia. Lo spettacolo live con coreografie aeree e proiezioni è dedicato ai bambini e a agli adulti che non vorrebbero crescere.

"Uno dei concetti più semplici ma allo stesso tempo più difficili da spiegare ai nostri bambini è quello di tempo. I bambini sono abituati a vivere nella dimensione temporale del presente, non colgono pienamente il significato di storia e della cronologia degli eventi che hanno portato alla formazione della nostra società", dice Monica Maimone. "Attraverso l'arte e l'immaginazione, ma anche la letteratura per l'infanzia, è importante aiutare i bambini a stimolare la fantasia negli anni in cui la loro psiche è maggiormente ricettiva e aiutarli a sviluppare un'idea di storia e di tempo che possa permettere di crescere adulti consapevoli". (ANSA).