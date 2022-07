People Mover: Regione 'le istituzioni sono preoccupate'

"Il sistema People Mover non ha raggiunto le performance richieste e per questo il Comune di Bologna ha sospeso il pagamento delle trance alla società gestrice. La Regione ha ribadito la preoccupazione per la gestione della navetta, per gli impegni disattesi e per il peggiorare dell'infrastruttura: tutte le istituzioni coinvolte sono preoccupate, proprio per questi motivi abbiamo deciso di convocare per dopodomani il collegio di vigilanza dell'infrastruttura". È la posizione della giunta dell'Emilia-Romagna che ha risposto così a un'interrogazione della Lega: "Possiamo decretare il fallimento del People Mover - dice il Carroccio - e vogliamo chiarezza sul perché del funzionamento a singhiozzo. Il People Mover è stato pensato male, realizzato male e non può che finire peggio".

Rispondendo poi a un'interrogazione di Silvia Piccinini del M5s, la Giunta ha spiegato anche che dopodomani, 27 luglio 2022, si terrà, su convocazione della Regione, una seduta del collegio di vigilanza della monorotaia. La Regione, inoltre, "sta raccogliendo tutte le informazioni perché si trovi una soluzione definitiva al problema". E' stato quindi annunciato che una navetta è tornata in funzione oggi, la seconda lo sarà tra quindici giorni e la terza entro un mese