Covid: 3.200 nuovi casi e 17 morti

Sono 3.219 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna su 9.576 tamponi. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano della pandemia. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 46 (-1) 1.812 negli altri reparti Covid (+59). I guariti sono 7.238 in più, i casi attivi 72.014 (-4.036), il 97,4% in isolamento a casa. Si registrano 17 morti, alcuni dei giorni scorsi, tutti over 70.

(ANSA).