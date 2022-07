Covid: E-R; 4.432 nuovi casi, morta 82enne nel Parmense

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Sono 4.432 , a fronte di 15.020 tamponi eseguiti, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna dove calano di 3 unità, a quota 47, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e aumentano di 10 unità, a quota 1.753, quelli ricoverati negli altri reparti Covid. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 76.050 - 3.125 in meno rispetto a ieri -: il 97,6% in isolamento a casa con sintomi lievi o privo di sintomi. Le persone complessivamente guarite sono 7.556 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.635.291 mentre si registra un decesso, quello di una donna, di 83 anni, residente in provincia di Parma. In totale, dall'inizio dell'epidemia i morti in regione sono stati 17.360. (ANSA).