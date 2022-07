Zuppi, la politica deve pensare alla sofferenza delle persone

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - "Quello che la politica deve fare è pensare alla sofferenza delle persone, quando vediamo la sofferenza capiamo anche le cause della sofferenza e la politica deve difendere la polis, gli interessi di tutti e comporre i dissidi, i problemi, le difficoltà. La sofferenza deve essere un grande grido di allarme, quando ci abituiamo alla sofferenza vuol dire che ci siamo troppo induriti". Lo ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, a margine della manifestazione contro la guerra in Ucraina organizzata a Bologna in occasione della Giornata nazionale di mobilitazione della campagna 'Europe for Peace - Costruiamo l'Europa'. (ANSA).