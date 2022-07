Governo: Bonaccini, impossibile un'alleanza con il M5s

"Io ho sempre detto che con il M5s, che negli ultimi tempi aveva scelto la strada dell'europeismo e non quella dei gilets jaunes, di stare in un campo riformista e progressista e non contro tutti e tutto, vedevo naturale un'alleanza. Mi pare che dopo quello che Conte e il M5s hanno legittimamente scelto di fare, sia praticamente impossibile un'alleanza con chi ha fatto cadere o ha contribuito insieme alla destra a far cadere il Governo Draghi". Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della conferenza stampa di Cervia Incontra.

"Tra l'altro - aggiunge - Conte ha anche un'altra responsabilità: ha rimesso al centro della scena politica Salvini che tutto sommato era andato un po' in un angolo, recentemente. In ogni caso, cosa fatta capo ha: credo che con quello che è accaduto sia abbastanza impossibile potersi alleare come non fosse successo nulla. E' successo qualcosa, eccome se è successo qualcosa". (ANSA).