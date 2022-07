Fotografia: Si Fest, in mostra Miller, Gill, Goldberg

È stato svelato il programma artistico del Si Fest 2022, il festival di fotografia organizzato dall'associazione Savignano Immagini, in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, a cura di Alex Majoli. In mostra Lee Miller, Stephen Gill, Stanley Greenberg, Gunner Stahl, Jim Goldberg ed altri autori del panorama internazionale. Il weekend inaugurale, dal 9 all'11 settembre, prevede anche letture portfolio, stand ed eventi dal vivo.

Nei mesi scorsi, quest'edizione del festival - intitolata Asinelli solitari, con una citazione da 'Il caos' di Pier Paolo Pasolini - si è spostata in classe organizzando iniziative specifiche per gli studenti. Ora gli stessi ambienti scolastici sono al centro del percorso espositivo, con una serie di mostre allestite fra le scuole elementari e le medie locali. Riportati fra banchi e lavagne, anche i visitatori del festival sono invitati a ragionare con gli schemi mentali degli studenti. Scienze, matematica, storia… ogni mostra è associata a una materia diversa, in un percorso espositivo sperimentale che inizia dalla scuola primaria Dante Alighieri. "Il tema del Potere delle immagini era ed è il punctum sul quale impegnarsi, per una educazione all'immagine davanti ad una fotografia sempre più effimera, temporanea, che manca di durevolezza, iniziando dagli adolescenti che non hanno strumenti necessari per difendersi", commenta Mario Beltrambini, vicepresidente di Savignano Immagini. "L'incontro con la fotografia e la sua interpretazione", afferma la dirigente dell'Istituto Comprensivo "Giulio Cesare" di Savignano sul Rubicone Catia Valzania, "possono fare la differenza nella vita di ciascuno studente, poiché il rapporto con l'immagine rappresenta uno spazio di pensieri che si incontrano".