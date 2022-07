Orologio da 47mila euro rapinato a Riccione, terzo arresto

(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Faceva parte della banda di napoletani che l'11 agosto 2021, a Riccione, ha preso di mira uno straniero in vacanza in Italia al quale è stato rubato un orologio, un Patek Philippe, da 47mila euro, Giuseppe Di Matteo, 25enne dei Quartieri spagnoli e già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro che ora sono sulle orme dell'ultimo componente del gruppo.

Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura del Tribunale di Rimini, avevano permesso di identificare i 4 indiziati e le manette che sono scattate il 22 giugno scorso. Al blitz erano però fuggiti il 25enne e un altro complice.

I carabinieri hanno tenuto sotto controllo l'abitazione del ricercato e i luoghi principalmente frequentati. Di Matteo è stato trovato, poco dopo la mezzanotte, in Piazza Trieste e Trento, precisamente mentre in auto si accingeva a percorrere via San Carlo a bordo insieme con un 30enne napoletano pluripregiudicato alla guida.

I Carabinieri lo hanno riconosciuto e sono riusciti a bloccare il mezzo. Arrestato, l'uomo è stato trasferito in carcere mentre per l'autista dell'auto una denuncia a piede libero per il reato di favoreggiamento personale. (ANSA).