Covid: 6.487 nuovi casi, un ricovero in meno in intensiva

Sono 6.487 - a fronte di 23.406 tamponi eseguiti - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, considerato anche il recupero dei dati della provincia di Piacenza non conteggiati ieri per problemi tecnici ai sistemi informatici.

Calano di una unità, a quota 42, i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre cresce di 22 unità, a quota 1.736, il numero di quelli ospitati negli altri reparti Covid.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 82.615 - 1.499 in meno rispetto a ieri -: il 97,8% in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi. Guardando ai guariti, questi crescono di 7.971 unità a quota 1.613.159 mentre si registrano 15 decessi, alcuni dei quali relativi ai giorni scorsi, tra cui quello di un residente fuori dall'Emilia-Romagna, un bambino di 5 mesi con gravi patologie congenite la cui morte è stata registrata dall'Ausl di Bologna. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 17.335. (ANSA).