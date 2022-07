West Nile: 88enne morto all'ospedale di Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Un uomo di 88 anni residente a Copparo (Ferrara), è deceduto, presso l'Ospedale di Cona, per una grave forma di encefalite che, come confermato dalle indagini di laboratorio, è riconducibile al virus West Nile. Il caso confermato è stato comunicato all'Ausl di Ferrara, che ha subito attivato l'indagine epidemiologica. In questi giorni sono state registrate persone positive a Modena e a Ravenna. (ANSA).