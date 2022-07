People Mover: navetta di nuovo ferma, test tecnici

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - A Bologna è di nuovo fermo il People Mover, navetta su monorotaia che collega in sette minuti l'Aeroporto Guglielmo Marconi alla Stazione Centrale. "Dopo lo stop dei giorni scorsi per problemi rilevati al sistema di sospensione di un veicolo, è stata attivata una procedura di verifica in tempo reale dell'affidabilità del sistema stesso, che questa mattina ha rilevato un ripetersi dell'anomalia", fa sapere la compagnia.

"Per questo motivo Marconi Express ha ritenuto opportuno estendere i test tecnici al sistema, test che sono da compiere a servizio fermo. Nel frattempo, è attivo il servizio sostitutivo tramite bus".

"Non se ne può più", tuonano i consiglieri comunali di FdI Francesco Sassone e Stefano Cavedagna, che chiedono al Comune di revocare la concessione e annunciano un esposto alla Corte dei Conti. "La misura è colma da tempo per i continui stop del People Mover che altro non sono se non la rappresentazione plastica dell'ennesimo fallimento del Pd sul tema delle infrastrutture". "Come FdI stiamo preparando un esposto alla Corte dei Conti - concludono - perché non è tollerabile che l'incapacità di risolvere il problema di chi governa Regione e Comune ricada sulle tasche dei bolognesi". (ANSA).