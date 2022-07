Diritti: a Bologna la Turrita di bronzo a Lucy Salani

Sarà la vicesindaca di Bologna Emily Marion Clancy a consegnare domani, alle 18.30, in Sala Rossa a Palazzo d'Accursio, la Turrita di bronzo (una delle onorificenze del Comune) a Lucy Salani, la più anziana donna transessuale italiana, sopravvissuta alla deportazione nel campo di concentramento di Dachau. In serata poi 'Sotto le Stelle del cinema' sarà dedicata a Lucy Salani, 97 anni e Franco Grillini.

I due protagonisti della storia Lgbtqia+ saranno sul palco di piazza Maggiore alle 21.45 per presentare alcuni estratti del documentario biografico 'C'è un soffio di vita soltanto', assieme ai registi Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. A seguire Franco Grillini introdurrà 'Let's Kiss - Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile' insieme al regista Filippo Vendemmiati. Prima della proiezione verrà infine presentata la figurina solidale dedicata a Franco Grillini, un'iniziativa a cura dell'associazione Figurine Forever. Disegnatrice della figurina è una fumettista della nuova generazione italiana, Flavia Biondi, da sempre molto sensibile alle tematiche Lgbtqia+. La figurina ha una tiratura limitata e numerata di 150 copie, il ricavato dai contributi raccolti è destinato a sostenere le attività di Iam - Intersectionalities and more Aps, che si occupa di identità intersezionali, soprattutto in relazione ai temi della disabilità, delle migrazioni, delle seconde generazioni e dell'invecchiamento. (ANSA).