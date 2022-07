Covid: 7.500 casi in Emilia-Romagna e 27 morti

Altri 7.503 positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna su 24.453 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e senza contare la provincia di Piacenza che per problemi informatici non ha potuto caricare i propri dati: saranno recuperati nei prossimi giorni I pazienti nelle terapie intensive calano di tre unità (43), mentre negli altri reparti Covid aumentano di 35 (1.714). I casi attivi sono 84.116 (+2.161), il 97,9% in isolamento con sintomi lievi o asintomatici. I guariti sono 5.315 in più rispetto a ieri, ma si contano 27 morti, alcuni dei quali, spiega la Regione nel bollettino quotidiano, relativi ai giorni scorsi.

Tutti i deceduti sono over 70. (ANSA).