Conad: a Potenza con Intema il centro di assistenza ai clienti

(ANSA) - POTENZA, 20 LUG - Sviluppare a Potenza, in Basilicata, il centro servizi nazionale di supporto ai clienti web di Conad e implementare innovative soluzioni di e-commerce e customer care. È questo - secondo quanto sottolineato in un comunicato - "l'obiettivo principale dell'accordo siglato nei giorni scorsi a Bologna tra Conad e lntema, società lucana di Information Technology".

Nel comunicato è inoltre evidenziato che "la partnership tra il principale player italiano della Gdo (Grande distribuzione organizzata) e l'azienda potentina è il coronamento di un rapporto ormai quinquennale nato proprio per disegnare e realizzare insieme soluzioni innovative legate ai processi di 'click and delivery': dalla piattaforma di commercio elettronico al sistema di pagamento online, dalla predisposizione e l'instradamento dell'ordine alla consegna a domicilio fino alle strategie e le attività di marketing e post-vendita".

"Abbiamo deciso di realizzare al Sud - ha evidenziato il direttore generale Conad, Francesco Avanzini - il primo hub di servizi avanzati a supporto di tutta la nostra clientela. In linea con la filosofia di Conad - che vede al centro proprio il rapporto con il cliente - vogliamo portarci sulla frontiera della omnicanalità attraverso soluzioni innovative per il supporto e l'assistenza della clientela".

"Una joint venture - ha aggiunto l'ad di Intema, Pasquale Carrano - per accompagnare nella trasformazione digitale un grande player nazionale come Conad rappresenta per noi, una nuova ed importante sfida. Siamo già impegnati nel disegnare e realizzare soluzioni software innovative (che integrano anche intelligenza artificiale e big data) come la nuova piattaforma 'Hey Conad' dedicata all'e-commerce e ai servizi digitali che sarà lanciata breve". (ANSA).