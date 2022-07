Quattro sindacalisti Si Cobas arrestati a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 19 LUG - Quattro appartenenti al sindacato autonomo Si Cobas sono stati arrestati all'alba di oggi a Piacenza dalla polizia. A confermare la notizia è lo stesso sindacato. Agli arresti domiciliari sarebbero finiti il coordinatore nazionale del Si Cobas Aldo Milani e tre dirigenti del sindacato piacentino: Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini e Bruno Scagnelli. Le accuse sono di associazione a delinquere per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio negli scioperi della logistica tra il 2014 e il 2021.

Anche se al momento né la Procura né la questura hanno confermato l'operazione, è stata indetta una conferenza stampa con i magistrati alle 12.

"Le accuse - riferisce sempre il sindacato - sono di associazione a delinquere per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio. Tale castello accusatorio sarebbe scaturito dagli scioperi condotti nei magazzini della logistica di Piacenza dal 2014 al 2021: secondo la procura tali scioperi sarebbero stati attuati con motivazioni pretestuose e con intenti 'estorsivi', al fine di ottenere per i lavoratori condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale".

(ANSA).