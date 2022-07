Incendio nella notte a Cesena, evacuati sette appartamenti

(ANSA) - CESENA, 19 LUG - Paura nel cuore della scorsa notte a Cesena per un incendio in una palazzina nel centro storico. Le fiamme si sono improvvisamente levate da un appartamento al primo piano poco prima delle quattro. Sul posto sono accorse due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena ed una del distaccamento Volontari di Savignano.

A causa del pericolo che fiamme e fumo si potessero estendere anche ad altre abitazioni sono stati evacuati sette appartamenti dello stabile.

Spente le fiamme due appartamenti sono stati dichiarati dagli esperti inagibili. Nessun problema per i residenti. Sulle cause scatenanti il fuoco sono in corso rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti. (ANSA).