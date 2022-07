Giovane ucciso nel Bolognese, chiesto carcere per il 16enne

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Si è conclusa l'udienza di convalida del fermo del 16enne accusato dell'omicidio di Fabio Cappai, giovane operaio di 23 anni accoltellato a morte nella tarda serata di venerdì a Castel del Rio, sull'Appennino Imolese, a pochi chilometri dal confine con la Toscana.

L'udienza è durata circa un'ora e il giudice dei minori, Anna Filocamo, si è riservata sulla decisione e si pronuncerà in giornata.

La pm Silvia Marzocchi ha chiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare per il 16enne nell'Istituto penale minorile del Pratello, mentre la difesa del minorenne - che già nel primo interrogatorio ha confessato l'omicidio - ha chiesto una misura meno gravosa.

"Il mio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice - ha detto il legale del 16enne, l'avvocato Alberto Padovani - arricchendo il racconto di alcuni particolari, ma non entro nel merito perché in queste ore ci sono ancora delle indagini in corso. La Procura ha chiesto l'applicazione della custodia cautelare, mentre noi abbiamo chiesto la collocazione in comunità, oppure i domiciliari. E' una indagine che non è ancora finita, serve pazienza per capire tutti i contorni di questa vicenda. La tragedia più grande l'ha subita la famiglia che ha perso un figlio, ma sono due le famiglie distrutte".

In mattinata è stata anche conferito l'incarico per l'autopsia al medico legale Arianna Giorgetti. L'esame è cominciato alle 12. (ANSA).