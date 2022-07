Covid: E-R;5.379 nuovi casi, calo ricoveri terapia intensiva

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Sono 5.379, a fronte di 29.983 tamponi eseguiti, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati, nelle ultime ventiquattro ore, in Emilia-Romagna dove calano di sei unità, a quota 46, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e salgono di 81, a quota 1.679, quelli ospitati negli altri reparti Covid.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 81.957: il 97,9% in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi di sintomi. Sono poi 5.388 in più, rispetto a ieri, le persone guarite che raggiungono quota 1.599.873 mentre sono 22 quelle decedute, tra cui un uomo di 58 anni nel Bolognese, alcune delle quali - spiega la Regione - nei giorni scorsi. In totale, dall'inizio dell'epidemia le morti in Emilia-Romagna e sono state 17.293. (ANSA).