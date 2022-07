Sport: concluso mese tricolore Csi, assegnati ultimi 12 scudetti

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Si è concluso a Cesenatico il mese tricolore in cui il Centro sportivo italiano (Csi) ha assegnato i titoli dei campionati nazionali a squadre. Volley, basket e calcio nella versione ad 11, a 7 e a 5 hanno regalato in quattro weekend consecutivi ben 32 scudetti. Gli ultimi 12 nelle ultime final four dello scorso fine settimana hanno riguardato le squadre adulte delle categorie Top Junior ed Open. Al termine delle 48 gare disputate tra S. Arcangelo di Romagna, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Cervia e Cesenatico esultano in molte regioni.

L'Emilia Romagna racconta quattro successi: quello modenese del Magreta nel basket top junior maschile e tre per Reggio Emilia, che vince, oltre al Basket maschile Open, grazie ai canestri del Santos 1948, i due scudetti dell'inclusione, che hanno visto esultare nel Calcio a 5 DIR i disabili intellettivo-relazionali nella categoria Plus, con la Sport Insieme, e nella Super Plus con la Virtus Bagnolo.

Nel calcio a 5 open femminile vittoria per il quintetto del Club San Nicolò di Acireale, nel maschile dei cuneesi della Stella Polare. Nel calcio a 11 titolo al Lazise Verona, tornato in vetta al campionato di categoria. Scudetto nel calcio a sette per il Fitore Fc Como, che bissa il successo 2019. L'altra conferma nell'albo d'oro arriva dalla pallavolo open femminile con il sestetto del Liotri Catania. Facile successo per il milanese Santa Rita Volley nel torneo top junior femminile. Più sudato il tricolore ottenuto nel Volley Misto dal Puma Volley Macerata. Roma festeggia con il sestetto maschile open del Villa Flaminia Sporting Club. (ANSA).