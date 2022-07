Pronto soccorso pediatrico di Parma è 'il bosco dei bambini'

Cambia volto il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale dei bambini di Parma che, grazie alla fantasia di Silvio Irilli di Ospedali dipinti e al sostegno del Gruppo Chiesi, si è trasformato in un bosco incantato popolato da animaletti, farfalle, aquiloni, mongolfiere e cieli azzurri che squarciano il soffitto.

Ingresso, corridoi, ambulatori e stanze di degenza sono state allestite con pannelli dipinti che accompagneranno i piccoli pazienti. Alla presentazione del 'Bosco in corsia', sono intervenuti l'autore Silvio Irilli, Alessandro Chiesi, Chief Commercial Officer Gruppo Chiesi, Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria con il direttore del dipartimento Materno-Infantile Gian Luigi de' Angelis, il direttore della Pediatria d'urgenza Icilio Dodi con la coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia e il personale che vivrà quei locali insieme ai piccoli pazienti.

Ospedali Dipinti, fondato da Silvio Irilli, è un progetto artistico che da ormai dieci anni veste di colore e sorrisi i reparti, soprattutto di pediatria, degli ospedali italiani. "Con Il Bosco in corsia ho voluto creare un percorso emozionale di oltre 250 mq di superficie murale, ambientato, appunto, in un bosco che splende dei colori della natura", ha spiegato l'autore Silvio Irilli illustrando le opere. (ANSA).