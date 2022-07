Nel Parmense impianti sportivi dove c'era la mafia

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Berceto, sull'Appennino parmense, inaugura tre nuovi impianti sportivi, una pista di atletica, una piscina scoperta e una palestra per lo svago e il fitness. Un progetto che punta alla valorizzazione dello sport, ma anche alla riqualificazione degli spazi un tempo appartenuti alla mafia, visto che la piscina scoperta e la palestra fanno parte del complesso di Villa Berceto, confiscata alla criminalità organizzata nel 2012.

Da allora quello spazio è stato oggetto di sei accordi di programma tra la Regione e l'amministrazione comunale per il riutilizzo con finalità sociali degli spazi, con un impegno complessivo di fondi regionali per oltre 850mila euro, mentre 400 mila euro sono andati per la piscina scoperta. La Regione prevede inoltre, attraverso il suo piano per l'impiantistica, 23 interventi in provincia di Parma, con uno stanziamento complessivo di fondi pari a 5 milioni, mentre in totale "Sono quasi 180 gli interventi previsti in altrettanti comuni in tutte le province, per uno stanziamento regionale di 52 milioni di euro e un investimento complessivo generato che supera i 120 milioni di euro". A spiegarlo è il presidente E-R Stefano Bonaccini.

Che aggiunge: "Oggi però, a Berceto, si aggiunge il fatto che lo sport prende il posto della criminalità organizzata in strutture prima luogo di illegalità".

"Oggi presentiamo un paio di sogni che si sono realizzati con l'aiuto della Regione - aggiunge il sindaco di Berceto Luigi Lucchi: la piscina scoperta e una palestra di nuova realizzazione". La pista di atletica è intitolata a Zaki Anwari, 19enne promessa del calcio afghano morto dopo aver tentato di lasciare il suo Paese aggrappato al carrello di un areo. Si tratta di una moderna e pista d'atletica leggera che nel pomeriggio ospiterà le gare della High Speed League 2022, il prestigioso circuito europeo delle gare in alta quota che quest'anno fa tappa proprio a Berceto. (ANSA).