Covid: in E-R ricoveri restano stabili, ancora due morti

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Restano stabili i ricoveri dei pazienti positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna e, da ieri, si contano due morti: una donna di 88 anni nel Forlivese e un uomo di 74 anni residente fuori regione e morto nel Piacentino.

I nuovi casi di positività sono 7.158 sulla base di quasi 25mila tamponi. In terapia intensiva ci sono 50 ricoverati (come ieri), mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 1.504 (+9). Grazie anche all'alto numero di guarigioni i casi attivi rimangono attorno agli 85mila, il 98,2% dei quali in isolamento domiciliare. (ANSA).