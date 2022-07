Rocca di Luna ai nastri di partenza a Montefiore Conca

(ANSA) - RIMINI, 15 LUG - Conto alla rovescia per l'edizione 2022 di Rocca di Luna, la due giorni di spettacoli, musica dal vivo, acrobati, burattini, animazione itinerante, enogastronomia e bancarelle ai piedi della rocca malatestiana di Montefiore Conca (Rimini), in programma da sabato 16 a domenica 17 luglio.

Taglio del nastro il primo giorno alle 19 con la Funkasin Street Band e il loro repertorio pop, rock e disco. A seguire lo spettacolo dei burattini nella piazza del Teatro, l'animazione itinerante per le vie del borgo e il punto ristoro in piazzetta Due Giugno con l'intrattenimento del 'Duo Musicale'.

Il castello ospiterà il 'Viaggio di Astolfo sulla Luna', corto teatrale con Giorgio Filippetti e Manuela Debartoli, in replica anche il 17 luglio, e il vernissage 'Tutta un'altra storia', l'esposizione permanente del fotografo Camillo Balossini. Alle 21.15 i riflettori si accenderanno sull'Arena Filippo Raciti con lo spettacolo di tessuti della compagnia 'Le Appese', che si cimenteranno in acrobazie a molti metri da terra. Alle 22.30 spazio ancora alla musica con 'Liberi di sognare', tribute band di Vasco Rossi.

La giornata di domenica comincerà con l'esibizione itinerante del quartetto AlMaFiDa Sax 4et e lo spettacolo 'El Bechin' in piazzetta del Teatro. Dopo la replica de Le Appese, è atteso il gran finale con i 'Moka Club', la celebra band dance, pop, disco music nata nel '95 da un gruppo di musicisti uniti nel segno della musica dance degli anni '70 e '80. (ANSA).