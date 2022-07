Musica: Gong e Colosseum al Porretta Prog Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 15 LUG - Giunta alla terza edizione, la rassegna Porretta Prog Festival, organizzata da Arci Bologna, si svolgerà a Porretta Terme dal 5 al 7 agosto prossimi. Una tre giorni dedicata ad altrettante band storiche del progressive rock come i Gong, in apertura, la North Sea Radio Orchestra (6 agosto) e i Colosseum in chiusura. Con un cartellone come quello annunciato dai direttori artistici Marco Coppi e Guglielmo Bernardi, Porretta Prog Festival si conferma come appuntamento di grande rilievo per tutti gli appassionati della musica Progressive nelle sue diverse ramificazioni e variazioni, un evento atteso da un pubblico distribuito in tutta Italia, ma conosciuto, osservato e seguito anche da cultori provenienti dall'estero.

Del resto sia i Gong che i Colosseum hanno segnato la storia della musica contemporanea per varie generazioni, sapendo tenere vivo e propulsivo un linguaggio musicale che è, come dice la parola che lo caratterizza e definisce, progressivo.

La seconda serata, con una band internazionale di dieci elementi, sarà un vero omaggio a Robert Wyatt, il batterista, cantante, tastierista, compositore e fondatore dei Soft Machine, in questo momento impossibilitato a muoversi per problemi di salute.

Nei pomeriggi che precedono i tre eventi, altri gruppi ancora in via di definizione si esibiranno nella piazza di Porretta grazie al contributo dei cittadini. Il Festival, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Comune di Alto Reno Terme, è inserito in Bologna Estate, il cartellone di iniziative promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana. (ANSA).