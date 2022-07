Covid: in E-R 18 morti, crescono i ricoveri in intensiva

Crescono i positivi al Coronavirus ricoverati in Emilia-Romagna: sono infatti 50 nelle terapie intensive, quattro in più di ieri, e 1.495 (+18) negli altri reparti Covid. Si contano ancora 18 morti, fra cui una donna di 58 anni in provincia di Ferrara. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività sono 7.777, individuati sulla base di quasi 25mila tamponi. Le persone attualmente positive, in Emilia-Romagna, sono poco più di 85mila, circa il 2% dell'intera popolazione, ma il 98,2% è in isolamento domiciliare perché non ha bisogno di cure ospedaliere.