Sabato l'iniziativa 'Dona la spesa' per gli animali abbandonati

Ha l'obiettivo di dare un aiuto agli animali abbandonati o che comunque vivono nei rifugi l'iniziativa Dona la spesa, che coinvolge gli oltre 200 supermercati e iper di Coop Alleanza 3.0 dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia e anche il servizio di spesa online EasyCoop nelle zone dove è attivo.

All'ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni aderenti, distribuiranno le borse per la raccolta e un volantino con l'elenco dei prodotti da donare, come scatolame, mangimi, croccantini, ma anche lettiere igieniche, antiparassitari e accessori.

Dove è attivo il servizio Easycoop invece, si potranno donare online all' ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali box contenenti prodotti di prima necessità per gli amici a quattro zampe.

Sono oltre 150 le realtà su tutto il territorio in cui è presente Coop Alleanza 3.0, che compongono la rete di volontariato e le istituzioni locali, impegnate per la cura e la nutrizione degli animali abbandonati.

Lo scorso anno nella giornata 'Dona la spesa' dedicata agli animali sono state donate quasi 67 tonnellate di merce. Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni sull'iniziativa.

