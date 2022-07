Il Teatro Comunale di Bologna resta in sede fino a ottobre

Il Teatro Comunale di Bologna, che a partire dai prossimi giorni sarà sottoposto a lavori di restauro per una durata di circa quattro anni, contrariamente a quanto annunciato in precedenza continuerà la sua attività nella sede abituale di piazza Verdi fino a tutto ottobre 2022. Lo ha annunciato all'ANSA il sindaco di Bologna e presidente della Fondazione Teatro Comunale, Matteo Lepore. Per cui i due eventi che prevedono la presenza sul podio dell'Orchestra e del Coro della direttrice musicale della Fondazione, Oksana Lyniv, la Nona Sinfonia di Beethoven il prossimo 22 luglio e l'opera di Umberto Giordano "Andrea Chenier" dal 14 al 23 ottobre, non migreranno in altra location. Stessa sorte per il balletto di Bob Wilson "Relative Calm" (24 e 25 settembre).

"Stiamo finendo l'iter delle autorizzazioni ed entro l'estate dovremmo chiudere il tutto", spiega Lepore. Il cantiere che inizierà a breve con la demolizione della torre dell'acqua, un simbolo della città che ha resistito persino al sisma distruttivo del 2012, non andrà a impattare sull'attività artistica. "Abbiamo avuto un incontro con l'azienda per non staccare i vani tecnici - aggiunge - quindi fino a ottobre non succederà nulla. Stiamo lavorando naturalmente per il trasloco: salvo imprevisti degli ultimi minuti si userà un padiglione della Fiera già individuato per il quale stiamo definendo tutti gli aspetti autorizzativi".

Una bella notizia per gli appassionati d'opera (la musica sinfonica non è interessata alla chiusura in quanto programmata all'Auditorium Manzoni) e soprattutto per Oksana Lyniv che così, nei suoi tre anni di mandato da direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, potrà salire sul podio della sala Bibiena anche per un'opera. Finora aveva diretto solo alcuni concerti. Le successive opere di Richard Wagner "Loehngrin" (13 - 20 novembre) e di Giuseppe Verdi "Traviata" (10 - 21 dicembre) e il balletto "Fuego" (29 - 31 dicembre) di Antonio Gades e Carlos Saura saranno dunque allestisti in Fiera.