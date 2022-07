Covid: in E-R oltre 8mila nuovi casi e altri nove morti

Sono poco più di 8.400 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su oltre 25mila tamponi nelle ultime 24 ore. I ricoveri nelle terapie intensive sono stabili, con 46 pazienti in tutto (uno in meno da ieri) ma continua la crescita negli altri reparti Covid dove ci sono 1.477 persone (50 in più). Altri nove i decessi, fra i quali - il più giovane - un uomo di 63 anni in provincia di Rimini. Complessivamente in regione i casi di infezione attiva sono 84.343, il 98% in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.