Covid: 21 morti in Emilia-Romagna, ricoveri crescono

Sono 21 i morti con il Coronavirus in Emilia-Romagna, dai 60 ai 109 anni, segnalati nel bollettino sulle ultime 24 ore. Un numero in crescita, come quello dei ricoverati nei reparti Covid, 1.391 (+49) mentre invariate sono le terapie intensive (46).

I nuovi casi sono 6.503, su 31.081 tamponi e tra i positivi di oggi sono recuperati i positivi di Reggio Emilia non conteggiati sabato 9 luglio.

I casi attivi sono 77.234 (+2.101), il 98,1% in isolamento a casa. I guariti sono 4.381. (ANSA).