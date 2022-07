Parma riabbraccia la Cena dei Mille, con chef Cerea e Crippa

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - Parma torna a ospitare la 'Cena dei Mille': martedì 6 settembre la città ducale si trasforma nuovamente in un ristorante gourmet sotto le stelle. Tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, in pieno centro storico, si snoderà una tavolata lunga oltre 400 metri, pronta ad accogliere mille persone. Venti posti saranno riservati, a titolo gratuito, a operatori sanitari delle Aziende sanitarie di Parma, in segno di gratitudine per l'enorme impegno profuso durante l'emergenza da Covid-19. Attesi due degli 11 chef tristellati Michelin presenti in Italia: Chicco Cerea, ristorante 'Da Vittorio', ed Enrico Crippa, ristorante 'Piazza Duomo'. Una scelta che rafforza l'ideale gemellaggio gastronomico di Parma con Bergamo e Alba: sono le tre città italiane nella lista Unesco delle Creative Cities of Gastronomy.

Al fianco di chef Cerea e chef Crippa saranno impegnati in cucina gli chef della squadra di Parma Quality Restaurants - il consorzio di ristoratori di Parma e provincia nato per valorizzare la profonda cultura enogastronomica e dell'accoglienza locale - e una delegazione di CheftoChef Emilia-Romagna Cuochi, capitanata dagli stellati Isa Mazzocchi, 'La Palta'; Andrea Incerti Vezzani, 'Ca' Matilde'; e Massimo Spigaroli, 'Antica Corte Pallavicina'.

La 'Cena dei Mille' - prevendita biglietti dal 15 luglio - sarà l'evento clou del 'Settembre Gastronomico' a Parma, dal 2 settembre al 2 ottobre. (ANSA).