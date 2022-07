Trattore che trasporta legna di ribalta, morta nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 09 LUG - Incidente mortale, in tarda mattinata intorno alle 12.30, in via della Cima nelle campagne di Fontanelice, nel Bolognese. In base alle prime informazioni, una donna di 48 anni è morta dopo essere stata travolta da un trattore che trasportava legna e che, per cause da accertare, si è ribaltato.

Ferito anche un 62enne che risulta, dai primi rilievi eseguiti dai carabinieri, che fosse a bordo del cassone agganciato al mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Fontanelice, il 118 e la medicina del lavoro. Nonostante i soccorsi immediati, per la 48enne non c'è stato nulla da fare, il 62enne è stato trasferito all'ospedale di Imola per accertamenti. (ANSA).