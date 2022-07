Cadavere senza testa: rinviata udienza su fermo del fratello

È stata rinviata a lunedì l'udienza di convalida o meno da parte del gip di Forlì del fermo di Daniele Severi, l'uomo indagato per l'omicidio del fratello Franco Severi. Prelevato all'alba di ieri dalla sua abitazione di Meldola, nel Forlivese, per poi essere sottoposto nel locale comando dei carabinieri a un interrogatorio fiume di oltre nove ore, Daniele Severi è poi stato condotto in carcere a Forlì. L'unica informazione sul contenuto dell'interrogatorio l'ha fornita il difensore dell'indagato, l'avvocata Maria Antonietta Corsetti, che, come riferito dalla stampa locale, ha spiegato che il suo assistito "ha risposto agli inquirenti, ma non è stato confessato niente. È innocente".

Nulla filtra sul lavoro degli investigatori, ma l'ipotesi più plausibile per il fermo dell'uomo è che le analisi dei Ris sulle tracce ematiche che sarebbero state rilevate su una scarpa dell'uomo abbiano prodotto esiti riconducibili a Franco Severi.

L'agricoltore, 55 anni, è stato trovato morto, ucciso, e il suo cadavere senza testa, lo scorso 22 giugno in un dirupo vicino la sua abitazione. Un casolare isolato a Civitella, sull'Appennino forlivese.