Rapina in banca a Reggio Emilia, arrestato l'autore

È stato arrestato dai carabinieri l'autore della rapina in solitaria consumata ieri mattina in una filiale Credem a Reggio Emilia. L'uomo - un 61enne, pregiudicato con precedenti specifici e ospite di una struttura comunale in città, seguito dai servizi sociali - ha ammesso le sue responsabilità, giustificandosi col fatto che non avesse i 20 euro necessari per fare la richiesta di reddito di cittadinanza.

È stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza della cassiera la quale aveva notato vistosi anelli che indossava alle dita e un particolare auricolare bluetooth. Oggetti ritrovati nella perquisizione della stanza da lui occupata, oltre alla mascherina chirurgica, il cappellino e che indossava al momento della rapina per travisare parzialmente il volto oltre ad altri indumenti. E soprattutto è stata rinvenuta la busta con il logo della banca dentro la quale vi erano 10.000 euro che l'impiegata gli ha consegnato. Tutto sequestrato dai militari.

Il colpo è avvenuto intorno alle 9 di ieri mattina quando l'uomo - stando a quanto ricostruito dagli investigatori - è entrato dicendo "non costringetemi a fare quello che non voglio fare", infilando una mano nel borsello facendo credere di avere un'arma con sè. (ANSA).