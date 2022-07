Investe e ferisce pedone poi fugge, denunciato nel Parmense

Ha investito un pedone sulle strisce pedonali, ferendolo gravemente. Poi ha lasciato la macchina lì ed è fuggito a piedi, ma all'alba è stato denunciato a piede libero per fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale. Si tratta di un magrebino cinquantenne.

L'incidente è delle 20 di ieri sera a Fidenza (Parma). Un cittadino ha chiamato il 112 riferendo dell'investimento, in via Caduti di Cefalonia. I militari del radiomobile hanno trovato una Seat con il parabrezza sfondato e un uomo, un 40enne dell'Est Europa, residente a Fidenza, riverso dall'altra parte della carreggiata, in condizioni gravi. I testimoni hanno riferito che l'uomo stava attraversando quando è stato colpito a forte velocità dalla vettura, che lo ha trascinato per diverse decine di metri. Il conducente, dopo essersi fermato, si era avvicinato alla vittima, per poi fuggire a piedi abbandonando in macchina cellulare ed altri effetti personali. Il ferito è ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

I carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno identificato il magrebino e lo hanno cercato, monitorando la casa dove risiede e quelle di parenti e conoscenti. Alle prime ore del mattino, vistosi braccato, senza cellulare né portafogli, il cinquantenne si è avviato verso la caserma. (ANSA).