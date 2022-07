Mostre: a Parma la cultura fiamminga dal 1400 al 1600

Un'inedita sezione dedicata alla pittura fiamminga dal 1400 al 1600 ha inaugurato il nuovo allestimento dell'Ala Nord Ovest della Galleria Nazionale del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. Più di venti opere sono state oggetto di un'accurata campagna di restauri per restituire la piena leggibilità e l'alta qualità pittorica di autentici capolavori a lungo custoditi nei depositi e oggi esposti per la prima volta al grande pubblico, nonché posti a confronto con l'arte manierista del ducato. La Nuova Pilotta si racconta dunque con un allestimento inedito di una parte della sua Pinacoteca riscoprendo l'arte fiamminga quale elemento-chiave del collezionismo farnesiano. I dipinti sono stati eseguiti in prevalenza da artisti che ebbero rapporti con la corte farnesiana o graditi alle famiglie nobiliari del territorio, come quella dei conti Sanvitale e Dalla Rosa-Prati. Fra le opere occupa un posto di rilievo il ritratto di Erasmo da Rotterdam, capolavoro di Hans Holbein proveniente dalla collezione San vitale. Dalla stessa collezione proviene un nucleo di opere realizzate con differenti tecniche pittoriche ma accomunate dalla finezza miniaturistica fiamminga dei particolari e dei paesaggi sfumati: tra questi i dipinti su rame di Paul Brill e Sebastiaen Vrancx e le Tentazioni di Sant'Antonio, olio su tavola attribuito all'ambito di Jan Wellens de Cock. Da segnalare anche il restauro della Battaglia navale di Aert Anthonisz e quello di Interno della chiesa di San Giacomo ad Anversa di Hendrick van Steenwyck il Giovane.

Inoltre, grazie all'intervento dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, vengono restituite per la prima volta al pubblico due tavole di Jan Provost, uno dei più significativi rappresentanti della Scuola di Bruges, raffiguranti San Gerolamo e San Giovanni Battista. Dalla collezione Dalla Rosa Prati provengono invece sei tele con scene dalla Genesi di Jan Soens, una delle personalità artistiche più note e significative alla corte dei Farnese. (ANSA).