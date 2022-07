Violenza sessuale: 18enne denuncia, indagini a Rimini

Una ragazza di 18 anni di Rimini ha denunciato una violenza sessuale avvenuta ieri sera verso le 21.30 in un parco cittadino. Sull'accaduto sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Rimini. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la ragazza avrebbe conosciuto un ragazzo a una fermata dell'autobus in zona centro storico. I due giovani, dopo aver fatto amicizia avrebbero quindi preso lo stesso bus e la 18enne gli avrebbe dato appuntamento qualche ora dopo in un parco sotto casa per passare del tempo insieme, mentre lei rincasava per cenare con i genitori. Nel parco però dopo qualche effusione il ragazzo l'avrebbe costretta a subire violenza. La 18enne, rientrata a casa, avrebbe quindi raccontato tutto e sarebbe stata accompagnata in pronto soccorso per le visite del caso.