Musica: a Bologna Achille Lauro con la Electric Orchestra

Achille Lauro arriva a Bologna, mercoledì 6 luglio al Sequoie Music Park, con la terza tappa del tour, accompagnato dalla Electric Orchestra. Lauro porta in scena un imponente spettacolo, uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, declinato in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti del tour - prodotto da Friends&Partner - è accompagnato dall'Electric Orchestra, in altri il pubblico può vederlo in un'altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale.

"Con il mio team - spiega l'artista - sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa. Mi sembra sia passata una vita dall'ultima volta in cui ho performato live per un mio tour".

Lauro porta sul palco la musica prodotta negli anni, dai primi dischi a oggi: tra i pezzi 'Stripper', canzone con cui ha gareggiato all'Eurovision Song Contest 2022, e i brani contenuti in 'Lauro-Achille Idol Superstar', nuova edizione dell'album 'Lauro' che rappresenta una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album '1969'. Tra questi è incluso 'Domenica', con cui Achille Lauro ha gareggiato al 72/o Festival di Sanremo. (ANSA).