Musica: 34/o Porretta Soul Festival nel nome di Otis Redding

Torna nel nome di Otis Redding la 34/a edizione del Porretta Soul Festival: oltre 200 artisti si alterneranno dal 21 al 24 luglio nei concerti al Rufus Thomas Park di Porretta Terme, sull'Appennino tra Bologna e Pistoia.

Lepida Tv trasmetterà live e in esclusiva tutte le serate (canale 118 del digitale terrestre). "Grandi artisti internazionali, concerti di qualità e buona musica - anticipa l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - per una manifestazione ormai storica che connota l'estate dell'Appennino bolognese e che nel tempo si è costruita una reputazione che travalica i confini nazionali". In cartellone, tra i tanti artisti, Ural Thomas & The Pain, John Ellison (ex leader dei Soul Brothers Six) , Curtis Salgado, Terrie Odabi, Ernie Johnson, Larry Springfield, J. P. Bimeni, Selassie Burke (uno dei 21 figli di Solomon Burke), Chick Rodgers, Fred Wesley, Martha High, Leon Beal & Luca Giordano Band, Mitch Woods. Sarà presente anche la Anthony Paule Soul Orchestra, house band di San Francisco, che ha avuto cinque nomination ai Blues Awards: tra gli 11 elementi della band figura Eamonn Flynn, l'originale pianista della colonna sonora, da 14 milioni di dischi venduti, del film cult 'The Commitments'. Ed ancora, il Premio Sweet Soul Music alla memoria verrà conferito a Michele Manzotti, giornalista recentemente scomparso e anima del Festival. Anteprima il 20 luglio con una giornata di studio dedicata a "Alan Lomax nell'Appennino fra l'Emilia e la Toscana a vent'anni dalla morte", con la presenza del produttore Scott Billington; il noto etnomusicologo Usa sostò nei luoghi del festival nell'inverno del 1954, raccogliendo e catalogando canzoni popolari pubblicate dalla Rounder Records di Billington. La prima serata del Festival sarà dedicata a James Brown, un tributo al "godfather of Soul" con il suo ex band leader Fred Wesley & The New JB's e Martha High & The Italian Royal Family, la personale vocalist di Brown per 35 anni. Programma completo su www.porrettasoulfestival.it. (ANSA).