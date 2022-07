Covid: Emilia-Romagna, altri seimila contagi e sei morti

Ancora oltre seimila nuovi casi di Coronavirus nell'ultimo bollettino dell'Emilia-Romagna, dove si contano anche sei morti in 24 ore, tutti over 80.

I nuovi positivi sono 6.153 su 13.905 tamponi, mentre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione sono 27 (-1), 1.063 (+44) negli altri reparti Covid. I guariti sono 3.735 in più rispetto a ieri, i casi attivi 59.054 (+2.412), il 98,2% in isolamento a casa. (ANSA).