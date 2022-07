Radio Bruno Estate, parata di stelle il 5/7 a Modena

(ANSA) - MODENA, 01 LUG - Il tradizionale concerto-evento di Radio Bruno Estate fa tappa a Modena martedì 5 luglio e torna a far ballare piazza Roma, di nuovo a piena capienza dopo due anni di emergenza sanitaria, portando sul palco una parata di stelle.

Nel cast della serata, a ingresso gratuito, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Loredana Bertè, Dargen D'Amico, Baby K, The Kolors, Tananai, Fred De Palma, Federico Rossi, LDA, Franco 126, Rettore e Tancredi, Malika Ayane, Mr Rain, Alfa, Francesca Michielin e Irama. Il concerto sarà in diretta sulle frequenze di Radio Bruno e si potrà seguire anche su Radio Bruno Tv (in Emilia-Romagna sul canale 75) e tramite la app Radio Bruno. Yoga Radio Bruno Estate è realizzato con il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna.

"Si torna finalmente al concerto che abbiamo sempre conosciuto: una grande evento popolare per vivere insieme una notte di musica e di allegria, e piazza Roma si conferma come la cornice migliore per accogliere le migliaia di modenesi che verranno qui per passare una serata entusiasmante", affermano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi . "Yoga Radio Bruno Estate significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per un pubblico eterogeneo - dice Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno - e siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell'estate italiana, con un considerevole sforzo in termini organizzativi". (ANSA).