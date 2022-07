Cultura: 127 mln Pnrr a E-R per valorizzazione luoghi unici

(ANSA) - BOLOGNA, 01 LUG - Sono 127 i milioni destinati all'Emilia-Romagna dai fondi del Pnrr per lavalorizzazione, ristrutturazione ed efficientamento energetico di luoghi unici, dai borghi ai parchi e giardini storici fino a cinema, teatri, musei e chiese. Si aggiungono due bandi della Regione per i Comuni da 6 milioni. "Un risultato straordinario, merito della virtuosa collaborazione interistituzionale tra ministero, Regione, Comuni e mondo della cultura, pubblico e privato. Un investimento decisivo per il futuro che coniuga sostenibilità ambientale e cultura e che rende ancora più attrattivi la nostra Regione e il suo patrimonio culturale", commenta l'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori.

Della cifra assegnata dal ministero, quasi 40 milioni sono destinati ai borghi, 26 per cinema e teatri pubblici e privati, 3,5 per musei statali e siti culturali, 12,8 per parchi e giardini di interesse culturale, quasi 45 per chiese, luoghi di culto, torri e campanili. I 6 milioni della Regione sono stanziati, con due bandi, per la ristrutturazione, il restauro e l'adeguamento dei teatri e dei cinema-teatri di proprietà dei Comuni e per interventi su patrimonio architettonico comunale destinato a usi culturali, così da garantirne le condizioni di sicurezza e di piena funzionalità e accessibilità, portando la cifra complessiva a 133 milioni. (ANSA).