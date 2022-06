Scritte no vax contro sede della Uil a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Attacco no vax alla sede della Uil di Bologna e dell'Emilia-Romagna, con imbrattamenti e scritte contro il sindacato apparse nella notte, in via Serena. Lo segnala Giuliano Zignani, segretario generale regionale e provinciale £L'attacco segue i due che si erano verificati su Facebook sotto due post: il primo dove la Uil sosteneva l'importanza delle vaccinazioni; il secondo con le immagini della sede Uil di Modena imbrattata da scritte No Vax".

La Uil Emilia-Romagna annuncia che sporgerà denuncia "contro questi delinquenti che, oltre ad essere anche ignoranti, non si possono definire in altro modo. Noi continueremo senza paura a sostenere l'importanza delle vaccinazioni che sono un atto di civiltà oltre che di tutela sanitaria. E soprattutto continueremo a difendere lavoratori e pensionati che senza sindacato vedrebbero lesi i loro diritti. Diritti che questi delinquenti oltretutto stanno calpestando". (ANSA).