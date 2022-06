Covid: in E-R oltre 6mila casi, altri 7 morti fra cui bimbo

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Oltre 6mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, su oltre 20mila tamponi delle ultime 24 ore, con un tasso di positività di quasi il 32%. Altri sette sono i decessi con Covid-19, fra i quali un bimbo di soli quattro mesi, in provincia di Reggio Emilia, che - specifica la Regione - era affetto da gravi patologie congenite. Tra le vittime anche una donna di 55 anni nel Parmense.

Il bollettino indica che i ricoveri nelle terapie intensive sono sostanzialmente stabili, con due pazienti in meno da ieri per 28 in totale. Mentre aumentano i degenti dei reparti Covid, altri 29 pazienti da ieri per un totale di 984.

Complessivamente i casi attivi superano di nuovo ad oggi quota 50mila (50.210). Il 98% è in isolamento domiciliare.

(ANSA).