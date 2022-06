Mattarella a Ravenna per 100 anni assalto a Federazione Coop

Il 28 luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà a Ravenna alle celebrazioni per il centenario dell'assalto squadrista alla sede della Federazione delle cooperative della provincia, ad opera delle squadre guidate da Italo Balbo. Ne dà notizia il Comune di Ravenna, che promuove la commemorazione insieme alla Provincia e in collaborazione con Legacoop, Legacoop Romagna, Federazione delle cooperative e l'intero movimento cooperativo di Legacoop.

Nel 1922 la Federazione, tra gli ultimi baluardi dell'associazionismo cooperativo in Italia, fu incendiata e parzialmente devastata dall'assalto che fu, come scrisse lo stesso Balbo nel suo diario, un atto politico per "dare agli avversari il senso del terrore".

"Ancora una volta, dopo la commemorazione in memoria di Zaccagnini e l'apertura delle celebrazioni dantesche, il Presidente ci onora della sua presenza in occasione del giorno del centenario dell'assalto alla Federazione - commenta il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale - Si tratta di un evento molto significativo non solo per la città di Ravenna, ma per la storia del '900 italiano, poiché il bersaglio fu il principale simbolo dell'antifascismo e dell'autorganizzazione sociale. La visita di Mattarella è un grandissimo motivo di orgoglio per tutta la comunità, rappresenta un'occasione preziosa per rendere onore alle vittime di quell'estate di violenze, ma anche per tenere vivi quegli ideali democratici di libertà, uguaglianza, fraternità e bene comune che con esso furono presi di mira, così che anche le giovani generazioni possano comprenderne l'importanza e farsene portavoce".