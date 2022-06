Covid: in Emilia-Romagna oltre 4mila casi, ricoveri stabili

Sono oltre 4mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, 4.352 su poco più di 23.600 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, età media 47 anni. Sono stabili i ricoveri con Covid-19: nelle terapie intensive ci sono 28 pazienti, uno in meno da ieri, mentre sono 910 i ricoverati negli altri reparti, tre in più in un giorno. Il bollettino quotidiano della Regione riporta altri otto decessi, persone di età compresa tra 77 e 101 anni. Ad oggi i casi attivi complessivamente di infezione sul territorio sono 42.825, il 97,8% dei quali in isolamento a casa.

Agenzia ANSA Covid: Donini, dopo l'estate valuteremo su vaccinazioni - Emilia-Romagna 'L'80% dei casi è asintomatico, terapie intensive al 3%' (ANSA)