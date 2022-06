Al via il 29 giugno l'ottavo Varignana Music Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GIU - Promosso dalla Fondazione Musica Insieme e giunto alla ottava edizione, il Varignana Music Festival torna dal 29 giugno al 7 luglio prossimi nella consueta cornice del Palazzo di Varignana, poco fuori Bologna. Come ogni anno, tutti i concerti in cartellone vedranno esibirsi artisti affermati sul panorama internazionale della musica: Francesca Dego, Alessandro Carbonare, Mario Stefano Pietrodarchi, Gloria Campaner e l'atteso ritorno in due serate di Alexander Romanovsky, oltre a compagini orchestrali come la Camerata Rco e la Filarmonica Arturo Toscanini.

Il Varignana Music Festival si è imposto nel tempo per l'originalità della formula e l'arte dell'incontro fra la proposta culturale e l'immersione nel contesto paesaggistico e naturale del resort. Dopo il successo dello scorso anno, il Festival conferma un cartellone interamente en plein air tra la Terrazza Bentivoglio antistante l'antico Palazzo e l'Anfiteatro sul Lago. Il concerto di apertura, il 29 giugno alle 21, è affidato a Coro e Orchestra del Varignana Music Festival, compagine ufficiale della manifestazione, diretti Lorenzo Bizzarri. In programma celebri cori, arie e duetti della storia dell'opera, da Traviata a Bohème, da Turandot a Cavalleria rusticana, con le voci soliste del soprano Elena Borin e del tenore Valerio Borgioni. Giovedì 30 giugno all'Anfiteatro sul Lago risuonerà un secondo appuntamento sinfonico, che vedrà per la prima volta ospite della manifestazione la Filarmonica Arturo Toscanini, guidata da Alessandro Cadario, con una violinista dalla carriera stellare come Francesca Dego: la locandina propone un programma tutto mozartiano aperto dalla Sinfonia n.

10, per proseguire con due evergreen come la Piccola Serenata notturna, la celeberrima Eine kleine Nachtmusik, e il Quinto Concerto per violino, dallo spumeggiante finale "alla turca".

